На Джонни Деппа подали в суд за избиение

«Я дам вам $100 тыс., чтобы вы ударили меня сейчас!» - Джонни Депп не нашел общего языка с коллегой по съемочной площадке, за что был обвинен в избиении и получил иск.

Знаменитого американского актера смело можно назвать скандальным. Он не единожды оказывается в центре внимания из-за своего поведения и в очередной раз оказался в центре событий.

Во время работы над съемками фильма «Город лжи» Джонни Депп и один из участников съемочной группы Грегг Брукс произошел неприятный и неоднозначный инцидент. В иске, который именно Брукс и предъявил к актеру, сообщается, что в процессе поиска подходящих локаций для проведения съемок Депп несколько раз ударил коллегу в грудь и оскорбил за то, что тот позволил себе высказать замечание в адрес его друзей относительно сцены, в которой они снимались. После этого актер сделал абсурдное предложение. Как указано в исковом заявлении, он обещал Бруксу 100 тысяч долларов, если тот его ударит. Предположительно, актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам истца, его уволили со съемочной площадки после того, как он отказался пообещать, что не будет подавать в суд.

Ранее сообщалось, что с Деппом хотели разбираться в суде его собственные охранники. Суть обвинения, которое предъявляли к актеру, сводилась к тому, что телохранители уже очень долго не видели вознаграждения за свою работу. Более того, они утверждали, что условия труда, которые создал для них артист, просто невозможны. Сколько охранники хотят получить в результате судебного разбирательства, не сообщается.