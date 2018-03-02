Известная телеведущая призналась, в чем ее "постыдный секрет вечной молодости"

50-летняя Лизи Канди рассказала, что долгое время говорила всем, что ей 37, и делала много пластических операций. Воспоминаниями она делилась на проекте My Shirley Valentine Summer.

Известная британская телеведущая Лизи Канди, которая за плечами также имеет карьеру модели, призналась поклонникам, в чем состоит ее "постыдный секрет вечной молодости". На 50-летие знаменитость пригласили участвовать в реалити-шоу My Shirley Valentine Summer. Давая для него специальное интервью, телеведущая рассказала, каким образом практически всю жизнь ей удавалось оставаться на пике популярности.

Лизи Канди поделилась, что не любит врать, однако ей приходилось это делать ради карьеры. Так, в молодости кто-то сказал ей, что она будет невостребованной на экране, если кто-то будет знать, что ей уже больше 40 лет. Из-за этого она постоянно скрывала реальный возраст и говорила, что ей 37 лет. Чтобы выглядеть соответствующе, она постоянно прибегала к услугам пластического хирурга. Сейчас известной телеведущей стыдно, что она так себя вела. В последнее время она стала выступать за естественность и даже уменьшила размер имплантов в груди.