"Рашн Мадонна": Жители Сургута возмущены высокими ценами билетов на концерт Бузовой

Многие из них не поняли, почему входной билет будет стоить от двух до пяти тысяч, и посчитали певицу недостойной таких высоких цен.

В сети бурно обсуждают пост, который разместил в одном из сообществ фотохостинга Instagram. Оно посвящено обсуждению дел города Сургут. На данях там появилась информация о грядущем выступлении известной российской певицы и ведущей скандального телешоу "Дом-2" Ольги Бузовой, и на эту новость сургутяне отреагировали неоднозначно.

"Пять тысяч за Бузову? Серьезно?", - посыпались негативные комментарии, -"Рашн Мадонна" (орфография и пунктуация авторов сохранены). Многие недоумевали, кто отдаст такие деньги за выступление под фонограмму, однако администратор сообщества отметил, что певица будет исполнять песни своим голосом.

К слову, оказалось, что, хоть Ольга Бузова и очень популярна, некоторые до сих пор думали, что в ее репертуаре находится лишь несколько песен, а потому такие сургутяне спрашивали, из чего будет состоять концерт. Другие же возмущались, почему на афише написано, что она не только исполнительница, но и актриса. По всей видимости, они не знали о спектакле "Мужчина нарасхват", в котором играет Бузова.