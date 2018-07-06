Хейли Болдуин и Джастина Бибера поймали за страстным поцелуем на Багамах

Хейли Болдуин и Джастин Бибер совсем скоро поженятся, а потому пара не скрывает своего счастья и спокойно проявляет чувства на глазах изумленной публики. Недавно влюбленных поймали на Багамах за страстным поцелуем.

Недавно певца Джастина Бибера и его невесту Хейли Болдуин заметили на Багамских островах в одном из местных баров. Поклонники сразу начали окружать звездную пару, которая только радовалась своим фанатам. Внезапно влюбленные решили продемонстрировать свои чувства и страстно поцеловаться на глазах у своих поклонников.

Публика была в восторге, которая не теряя времени снимала знаменитостей на камеру смартфона. Сообщается, что пара выглядела очень счастливой.