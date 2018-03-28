"Хватит себя уродовать", - Баста призвал женщин отказаться от пластики

«Тут намотала, там подтянула, тут подшила», - Баста высмеял чрезмерное пристрастие женщин к пластике.

Чрезмерное увлечение женщин пластической хирургией нередко вызывает неодобрение со стороны окружающих. На этот раз своё мнение на этот счет высказал известный рэпер. Не так давно он решил попробовать себя в новом амплуа. Используя псевдоним Василий Жабо, он записывает видео, где делится своими мыслями относительно завоевавших популярность модными тенденциями современного общества.

Баста уверен, еще немного, и люди совсем перестанут узнавать друг друга, ориентируясь только на имена и фамилии. Сам певец называет тему, которую он поднял «неузнавашки»: «Люди пропадают! Люди исчезают!»

Подписчики рэпера оценили новый ролик, который он выложил на своей странице в Instagram. Судя по комментариям, поклонники с одобрением отнеслись к мнению исполнителя относительно ботокса. Многие пользователи выразили свою благодарность рэперу за то, что хоть кто-то это сказал. Другие же считают, что всё хорошо в меру. И если пластики немного, то не видят в этом ничего страшного.

Отмечается, что блогерство не единственный новый образ, который артист на себя примеряет. Он также пробует себя в кино. Скоро на экраны выйдет фильм «Клубаре», где Баста исполнит одну из главных ролей.