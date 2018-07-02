"Для нас решение суда - победное": Харви Вайнштейна оставили под домашним арестом

Сегодня в Манхэттенском суде Нью-Йорка прошло очередное дело касаемо Харви Вайнштейна, который вновь обвиняется в насильственных сексуальных действиях в трёх эпизодах.

Сообщается, что подсудимый, который может получить пожизненный тюремный срок, отрицает собственную вину. Сторона защиты настаивала на том, чтобы обвиняемый переехал для заключения под домашний арест в Манхэттен из Коннектикута. Тем не менее, после судебного заседания Вайнштейн вернулся в собственное жилище, в котором находится после выплаты залога суммой в миллион долларов.

По словам адвоката, решение суда оставить меру пресечения без изменений является победным для его подзащитного. В следующий раз Харви предстанет перед судом 12 сентября.

Напомним, в арсенале Вайнштейна двенадцать судебных исков, в каждом из которых описывается по несколько насильственных эпизодов.