Экстрасенс рассказал о последних часах перед смертью звезды "Дома-2" и назвал причину трагедии

По словам экстрасенса, все близкие друзья звезды "Дома-2" прекрасно знают, что могло предшествовать ее смерти. Ему полностью удалось восстановить картину того, что происходило до гибели Лобановой.

Как стало известно, экстрасенсу Зираддину Рзаеву удалось восстановить полную картину тех последних часов, после которых наступила смерть Полины Лобановой. Он смог назвать не только причину трагедии, но и какая обстановка подтолкнула девушку к смерти. Так, по словам Рзаева, в последнюю ночь перед своей смертью звезда "Дома-2" находилась в весьма шумном месте и развлекалась в компании друзей.

Рядом с ней находились два парня и девушка, которые приходятся друзьями Лобановой, все они находились в состоянии опьянения, однако в алкогольном или наркотическом Рзаев не уточнил. В определенное время Полина и еще один парень приняли решение поехать к нему домой, так как девушке внезапно стало плохо.

Долгое время, находясь дома у того парня, Лобанова не могла привести себя в чувство. Рзаев отмечает, что в таком состоянии Полина находилась уже в течение нескольких дней, а причиной трагедии послужил именно тот образ жизни, который звезда "Дома-2" вела в последнее время.

По словам экстрасенса, в произошедшем нет никакой вины того парня, в ванной которого и обнаружили тело Лобановой. Вместо этого Рзаев точно уверен в том, что все друзья покойной девушки прекрасно осведомлены о том, что там происходило на самом деле.