«Готов на все»: Безработный Тарасов снизил цену на квартиру, где жил с Бузовой

Изначально Тарасов продавал 4-комнатные апартаменты в жилом комплексе за 70 миллионов рублей, теперь цена снижена до 65 миллионов. По-видимому, его новая жена Анастасия Костенко упорно отказывается жить в квартире, где футболист жил с Ольгой Бузовой.

Как сообщают СМИ, безработному Тарасову приходится упорно искать деньги. 5 июля стало известно, что ФК «Локомотив» отказался продлевать контракт со спортсменом, что может значить полный крах для его карьеры. Помимо этого, Тарасова не взяли в состав сборной РФ на ЧМ, а это также является не очень хорошим признаком.

Теперь же, когда жена Тарасова уже скоро должна родить, футболисту срочно нужно искать деньги для достойного существования своей семьи. Как известно, после развода с Бузовой Тарасов забрал себе всю недвижимость и машины, ведь они были записаны на его мать.

Теперь же, Тарасов торопится продать свою 4-комнатную. Еще в конце прошлого года он оценил ее в 70 миллионов, сейчас цена снижена. СМИ пишут, что Тарасов «готов на все», лишь бы избавиться от недвижимости, где он жил с Бузовой. Помимо этого, деньги футболисту сейчас тоже нужны.