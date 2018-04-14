Внебрачная дочь Серова вышла замуж в США и не позвала своего отца

Алиса Аришина утверждает, что ничего не станет просить у своего отца Александра Серова. Позвать музыканта на церемонию по случаю свадебного торжества она тоже не захотела.

27-летняя дочь Александра Серова, родившаяся вне брака, проживает в Лос-Анджелесе. Не так давно она показала в своем Instagram-аккаунте фрагменты своей свадебной церемонии. По данным СМИ, Алиса Аришина и ее возлюбленный официально оформили свой брак порядка нескольких месяцев назад.

Сыграть свадебную церемонию и отпраздновать радостное торжество Аришина и ее мужчина решили лишь недавно. На девушке было надето нюдовое платье, возлюбленный Аришиной надел серый костюм. В окружении близких друзей и родственников молодожены произнесли свадебные клятвы.

Алиса Аришина показывала всю свою церемонию в прямом эфире своего Instagram. Девушка постоянно успокаивала свою мать и просила ее не плакать. Аришина позвала на свадьбу свою сестру по отцу Мишель Серову. Однако, прилететь она не смогла. Своего отца девушка даже не звала. Внебрачной дочери музыканта не захотелось, чтобы е известный отец присутствовал на ее свадьбе.