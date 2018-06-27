"В интернате мне рассказали, что у меня другие родители": Эвелина Блёданс давно потеряла дочь

Не так давно стало известно о тёмной стороне телеведущей Эвелины Блёданс. Сообщается, что в одной из программ селебрити рассказала о том, что двадцать семь лет назад, когда она была замужем за ведущим юмористической передачи «Каламбур» Юрием Стыцковским, семья пережила горе потери ещё не рождённого ребёнка.

По словам Эвелины, после попытки изнасилования в парке она, избитая, оказалась в роддоме, где узнала, что её девочка Лиза родилась мёртвой. Стыцковский уточнил, что после этой утраты пара не смогла быть вместе и развелась. Однако спустя многие годы появилось предположение, что ребёнок смог выжить.

Стало известно о 26-тилетней жительнице Томска Анне Поповой, которая после рождения оказалась в интернате – она заявила о том, что одна из сотрудниц учреждения призналась в обмане. Та сказала девушке, что её родители – не те, о ком она думала. Для того, чтобы удостовериться в правдивости слов Анны, предполагаемые звёздные родители вместе с девушкой сдали генетический материал для проведения ДНК-экспертизы.

Тем не менее, Стыцковский сразу засомневался в том, что Попова приходится ему дочерью, однако заявил о том, что в случае доказанного отцовства он познакомит Анну со своей семьёй. Но экспертиза показала, что Юрий и Эвелина – не родители Анны.