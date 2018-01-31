Близкий друг Тарасова Амиран Сардаров создал аналог шоу «Холостяк»

У Сардарова уже есть свой проект на YouTube, он называется «Дневник Хача». Теперь же он намерен найти себе девушку в новом проекте «Хачу невесту».

На прошлой неделе Амиран Сардаров, который является близким другом футболиста Дмитрия Тарасова, решил попробовать себя в новом проекте. Создатель канала «Дневник Хача» запустил реалити-шоу, в котором он будет вместе с певцом T-killah и моделью Валерией Дергилевой выбирать себе невесту.

В кастинге участвовали девушки разного возраста. Претенденткам на сердце Сардарова задавались каверзные вопросы. Девушкам было нужно доказать натуральность своей красоты и пояснить, зачем им нужно принимать участие в проекте.

Теперь же, лучшим, которые смогли пройти предварительный отбор, предстоит лично пообщаться с потенциальным женихом. Проект, отмечают пользователи, обещает быть крайне интересным. Многие были недовольны последним шоу «Холостяка» с Кридом, так как после финала певец так и не женился на Дарье Клюкиной.