Киркоров попытался оправдать Пугачеву за ее критику в адрес Бузовой

Давая комментарий для СМИ, Филипп Киркоров выдвинул предположение, что Примадонна просто случайно поставила отметку "Нравится", ведь на самом деле она не читает комментарии.

Известный 51-летний российский исполнитель Филипп Киркоров попытался оправдать свою коллегу и бывшую супругу Аллу Пугачеву за ее критику в адрес певицы Ольги Бузовой, которая на данный момент находится на пике популярности в мире шоу-бизнеса. Поводом для бурных обсуждений ненависти жены Максима Галкина к поющей телеведущей послужил ее "лайк" на комментарии одного Instagram-пользователя, который выразил свое негативное отношение к Бузовой. Конкретнее, он написал, что та уже "всех достала".

По реакции Киркорова на подобные обсуждения можно судить, что они ему вовсе не нравятся. Он отвечал в довольно жесткой манере. У него хорошие отношения как с Пугачевой, так и с Бузовой, однако певицы, похоже, никак не контактируют. Более того, на фоне скандала с "лайком" первой многие пользователи сети делают вывод, что она ревнует Филиппа Бедросовича к молодой сопернице и не хочет, чтобы он уделял ей так много внимания.