"Мы все обладаем телами": актриса "Игры престолов" рассказала, почему в кино нужны интимные сцены

Актриса нашумевшего сериала «Игра престолов» рассказала о важности интимных сцен в киноленте.

Сообщается, что героиня Маргери Тирелл, которую исполняет Натали Дормер, решила прокомментировать мнение критиков относительно фильма «Невидимка», где является исполнительницей главной роли, а также помощницей в создании сценария кино. По её словам, сексуальность является одной из главных составляющих для создания атмосферы триллера, так как все мы обладаем телами.

Также она отметила, что интимная сцена с героем Эда Скрейна является также любовной, в которой сближение персонажей прекрасно демонстрируют обнажённые актёры. Также кадр, где Дормер в костюме Евы находится в душе, передаёт сущность героини, показывая её разносторонность.

В фильме «Невидимка» повествуется о девушке Софии, которая утратила зрение. Она невольно становится очевидцем убийства дочери опасного международного злоумышленника.