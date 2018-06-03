«Дом-2»: Беременная Алена Рапунцель бросила Илью Яббарова из-за его измен

Экс-участница проекта Дарья Осенкова показала в своем Instagram снимки переписок с Яббаровым. Алена Рапунцель узнала о случившемся и сразу же решила разорвать отношения с изменщиком, теперь она боится, что из-за стресса может потерять ребенка.

Как утверждает Осенкова, она имела интимную связь с Ильей Яббаровым уже тогда, когда он уже строил отношения с Аленой Рапунцель. Якобы, мужчина постоянно писал и звонил экс-участнице «Дом-2», а та отправляла ему свои откровенные фотографии.

Осенкова верила обещаниям и словам Яббарова. Он обманывал и любовницу, и невесту, которая от него беременна. Теперь же Осенкова раскаивается, что имела связь с Яббаровым. Она открыто заявила о своем сожалении и хочет, чтобы Рапунцель узнала об изменах своего возлюбленного.





Алена Рапунцель узнала о случившемся и решила, что в этот раз она окончательно расстается с Яббаровым. Однако, сестра девушки встала на сторону изменщика. По словам Осенковой, Яббарова защищают из-за боязни утратить место в шоу «Дом-2».