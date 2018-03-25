"Фу,шлюха": Певицу Ольгу Серябкину раскритиковали за слишком пошлое фото

Поклонники сделали вывод, что их кумир скоро возглавит рейтинг знаменитостей, которые ни дня не могут прожить без "голых" снимков.

Накануне известная певица Ольга Серябкина, которая является участницей музыкальной группы "Серебро", обновила свою ленту фотохостинга Instagram. На личной странице она опубликовала фотографию, из-за которой была сильно раскритикована. На ней солистка позирует на балконе отеля в теплых краях, одетая лишь в полупрозрачный кроп-топ и бикини.

"Хватит уже выставлять себя полуголую такое ощущение не от далёкого ума", "Блин..мне нравится голос...песни... но это уже слишком шлю", "Фу,шлюха", "Че за фото обои с зади" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - жаловались поклонники. Они посчитали, что Серябкина выложила слишком пошлое фото. Кроме того, некоторые из них пришли к выводу, что не так развратно смотрятся даже ее обычные фотографии в купальнике, на которых не видно просвечивающихся сосков.

Стоит отметить, что певица была одета в футболку, которую уже показывала в Instagram, однако в этот раз она была немного переделана и дополнена пайетками, по контуру подчеркивающими грудь. Именно за этот элемент Серябкину раскритиковали больше всего.