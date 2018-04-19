Жена Дмитрия Певцова из-за ошибки молодости долго не могла родить детей

Актриса рассказала, что в молодости совершила невероятную ошибку, в результате чего долго не могла родить первенца. Несмотря на это, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе уже 27 лет.

Актриса Ольга Дроздова пришла на передачу к Борису Корчевникову, которому рассказала о своей самой большой ошибке в жизни, которая долгое время не давала ей стать мамой. Она отметила, что когда-то давно вместо богатого ухажера выбрала бедного актера Дмитрия Певцова, о чем до сих пор не жалеет. Она была невероятно счастлива, даже несмотря на то, что жили они в простом общежитии, а не шикарном доме. Единственное, что омрачало пару, так это то, что у них не было детей.

Как оказалось, причина кроется в самой Ольге. В молодости, на первых курсах института, Дроздовой пришлось сделать аборт, так как с учебой пришлось бы "завязать". Тогда приоритетом для нее была карьера, а не рождение детей. Так как актриса считала, что она довольна молода и сможет родить еще, то пошла на аборт. Однако оказалось все не так просто.

Уже в браке с Певцовым Дроздова осознала свою ошибку, когда все их попытки зачать ребенка заканчивались крахом. Спустя 15 лет брака артисты решили обвенчаться, Дроздова отметила, что именно в тот момент батюшка объяснил ей, что аборт тоже является убийством, из-за чего она долго плакала.

Вскоре, к своему удивлению, актриса узнала, что носит под сердцем сына. Спустя 15 лет тщетных попыток забеременеть, у нее с Певцовым родился прекрасный мальчик Елисей. Тогда Дроздова призналась, что только впервые взяв на руки сына, она поняла, насколько сильно любит своего мужа. Раньше она не могла определиться со своими чувствами, однако только став мамой мальчика, стала мначе смотреть на мужчин и искренне полюбила Певцова.