«Обложили льдом»: Анфиса Чехова пострадала на отдыхе в Греции

Ну и денёк сегодня был. Я так долго лежала на солнце, что получила тепловой удар. Но заботливый персонал отеля #nanaprincess обложил меня льдом со всех сторон и мне немного полегчало. Сейчас едем на экскурсию. Дорогое Солнце, будь ко мне благосклонно, не шараш меня так сильно по голове🙏🏻☀️ crete #hersonissos #teztourgreece #teztour #греция #отдыхвгреции

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Jul 8, 2018 at 6:13am PDT