«Обложили льдом»: Анфиса Чехова пострадала на отдыхе в Греции

Отдых в Греции принес звезде не только загар и приятные впечатления. В своем Instagram Анфиса Чехова рассказала, чем может обернуться долгое лежание на солнце.

По словам Анфисы Чеховой, она слишком долго нежилась под солнечными лучами. В итоге, артистка получила тепловой удар. Чехова рассказала, что ей помог персонал отеля, в котором она отдыхает.

«Персонал обложил меня льдом», - написала артистка в своем Instagram. По словам Чеховой, забота сотрудников отеля помогла ей справиться с тепловым ударом и продолжить отдых. Сейчас ей «полегчало» и она уже снова наслаждается солнцем и теплом греческого курорта.

Анфиса Чехова просит солнце быть к ней благосклоннее и не «шарашить» ее по голове. Артистка продолжает публиковать снимки с отдыха, отмечая, что ее самочувствие сейчас прекрасное. Пользователи советуют Чеховой быть осторожнее и больше не забывать о своем здоровье, ведь пострадать от солнца на отдыхе может каждый.