Алла Пугачева потратила 6 миллионов рублей на лечение от гепатита

Серьезный недуг настиг не саму Примадонну, а ее племянника Влада Пугачева. Мужчине потребовалась серьезная помощь врачей и материальная поддержка своей знаменитой тети Аллы Пугачевой.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники из окружения Примадонны, певице пришлось выплатить крупную сумму за лечение от гепатита. Она спасала своего племянника, который страдал «вредными привычками». Ряд проблем сопровождал Влада Пугачева долгое время, сначала он получил паралич ног и не мог 4 года ходить.

Алла Пугачева оплатила лечение, но на этом траты не закончились. Потом оказалось, что Влад Пугачев страдает еще и от гепатита С, из-за которого тот «мог умереть». У племянника Пугачевой «вздулся живот и болели суставы». Примадонна отправила своего родственника в Израиль, там она заплатила 6 миллионов рублей, чтобы врачи смогли побороть гепатит ее племянника.

После этого Влад Пугачев проходил реабилитацию и принимал сильные лекарства. Племянник Пугачевой уже несколько лет не видел своего сына. Опеку над ребенком взяла Примадонна. Мальчик живет у водителя певицы, его не обделяют вниманием, иногда он появляется на вечеринках вместе со своими знаменитыми родственниками. Пугачева всегда помогала своему племяннику, она потратила много денег на его лечение, помогла с квартирой в Москве и даже ремонт в апартаментах родственника Примадонны делала известный дизайнер.