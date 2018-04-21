Принцы Гарри и Уильям в гневе из-за вражды Кейт Миддлтон и Меган Маркл‍

36-летние герцогини ведут себя отнюдь не по-королевски. Как сообщают британские таблоиды, между герцогиней Кембриджской и герцогиней Сассекской царит настоящая "холодная война".

В СМИ обсуждают очередные новости по событиям, которые на сегодняшний день происходят в британской королевской семье. Как оказалось, Принцы Гарри и Уильям в гневе из-за вражды их жен Меган Маркл и ‍Кейт Миддлтон. Они всячески пытаются исправить ситуацию, однако до сих пор их усилия остаются напрасными.

Информацию об этом также передает агентство In Touch. По его данным, несмотря на то, что Кейт Миддлтон сейчас беременна и находится на одном из последних месяцев, она пытается не уступать сопернице и выполняет свои обязанности, которые предписаны ей как герцогине.

Слухи о том, что она невзлюбила Меган Маркл‍, появились еще относительно давно, и недавно снова были подогреты инсайдерами. Так, вскоре принц Гарри вместе со своей новоиспеченной супругой должен переезжать в Апартаменты 1 Кенсингтонского дворца. По соседству с ними будут жить и принц Уильям с женой, однако их Апартаменты 1А на одну комнату меньше. Таблоиды утверждают, что Миддлтон от этого в ярости и страшно завидует оппонентке.