Наталия Власова о причинах развода с мужем

Наталия Власова несколько месяцев назад заявила о разводе с мужем Олегом Новиковым. Пара прожила вместе около двадцати лет. Расстались бывшие влюблённые достаточно мирно, но о причинах развода предпочли не говорить. И вот только сейчас, когда раны на сердце начали затягиваться певица рассказала, что супруги просто потеряли интерес друг к другу. Как это часто бывает, Наталия и Олег постепенно начали отдаляться друг от друга. Девушка отмечает, что впоследствии они стали просто родственниками, а потом соседями. Решение о разводе было совместным.

У пары есть дочь Пелагея. Больше всего родители переживали, как девочка воспримет новость о разводе. Какое-то время даже скрывали от дочери расставание. Сейчас Пелагея общается с обоими родителями, девочку окружили любовью, насколько это возможно.

Сама Власова помимо дочери занимается карьерой. Исполнительница хитов в 2015 закончила ГИТИС. Теперь Наталия актриса театра и кино. Дебют актрисы состоялся в 2016 году в российском фильме «Спарта».