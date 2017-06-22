50-килограммовая известная модель заявила, что толстая для мира моды

Известная австрийская 50-килограммовая модель Джаз Эггер рассказала про все ужасы модельной индустрии. Девушка заявила, что для мира моды она слишком толстая, поэтому бросает карьеру.

20-летняя Джаз Эггер несмотря на недостаточный вес покидает модельный бизнес по причине, что считает себя слишком упитанной для подиума. Участница шоу «Топ-модели Германии» заявила, что на кастинге ей сказали похудеть и весить менее 50 килограммов, и это при том, что рост девушки составляет 177 сантиметров.

Джаз Эггер записала видео на YouTube и призвала девушек во всем мире хорошо подумать, перед тем, как идти в модельный бизнес. Сама девушка решила бросить карьеру, так как не хочет чрезмерной худобой навредить своему здоровью.