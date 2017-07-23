Актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы

Актриса назвала произошедшее "иронией судьбы". Стоит отметить, что она не стала уточнять, что именно у нее похитили.

Буквально недавно на странице в соцсети знаменитой актрисы Марии Мироновой появилось тревожное сообщение. Артистка сообщила, что прямо в центре Москвы на Садовом кольце на нее набросился неизвестный и ограбил. Миронова призвала всех быть бдительнее и следить за своими вещами более тщательно.

Актриса не стала рассказывать поклонникам, что именно у нее украли, однако отметила, что она уже сообщила о произошедшем в полицию и было возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают. Миронова отметила, что смогла отделаться легким испугом и не пострадала, пока преступника найти не удалось.

Все произошедшее актриса назвала "иронией судьбы", а поклонники вспомнили аналогичный случай из фильма, где девушку также ограбили на Садовом кольце. Также они пожелали Мироновой, чтобы преступника как можно быстрее нашли и вернули ей украденное, кроме того, отметили, что самой Марии не помешает быть осторожной.