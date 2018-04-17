Юлия Ефременкова из "Дом-2" наконец рассказала, почему рассталась с Сергеем Кучеровым

Участница шоу заявила, что бывший жених ей изменял и даже звал в их общую квартиру других девушек, в том числе и общих знакомых.

Юлия Ефременкова, которая до недавнего времени снималась в телепроекте "Дом-2" наконец рассказала, почему рассталась с другим участником, Сергеем Кучеровым. Известно, что пару считали очень крепкой. Некоторые даже думали, что вскоре участники поженятся и заведут детей.

Тем не менее, все закончилось совсем не так. Ефременкова ушла из проекта, еще находясь в отношениях с Кучеровым, так как ей предложили карьеру телеведущей, и в этот период о них ничего не было известно. Наконец же он оставил в своем личном профиле Instagram довольно длинный пост о том, в котором рассказал, что больше не находится в отношениях с Юлией Евременковой.

Накануне бывшую пару пригласили в эфир "Дом-2", чтобы они рассказали правду поклонникам. В эфире девушка заявила, что ее бывший избранник изменял ей с другими девушками. Вдвойне обидным она считает то, что для этого он приглашал их в квартиру, где они жили вместе. Это подтвердила другая участница проекта, Анастасия Кочервей, которая отвергла его предложение. Такого отношения Ефременкова простить Кучерову не смогла.