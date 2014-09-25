Дочь Тома Круза и Кэти Холмс продавала на гей-параде лимонад

Освежающий напиток от дочери знаменитого актера стоил 2 доллара за стакан. На гей-параде в Нью-Йорке Сури, наследница Круза и Холмс, была приветливой и улыбалась всем прохожим.

Как сообщило издание US Magazine дочь одного из самых богатых актеров Голливуда продавала участникам парада лимонад. 12-летняя Сури Круз посетила марш в поддержку ЛГБТ-сообщества вместе с друзьями и товарищами, которые тоже торговали напитками. Ее сопровождала няня, Кэти Холмс и Том Круз на параде геев не появились.

По словам участников гей-парада, они сразу узнавали дочь Тома Круза и были рады видеть ее на шествии. Знаменитая девочка активно продавала напитки, от чего пластиковая коробка, куда она складывала вырученные деньги, активно пополнялась долларами.

Сури Круз проживает со своей мамой Кэти Холмс в Нью-Йорке на Манхеттене. После развода со своей женой Том Круз редко навещает свою дочь. Как предполагают СМИ, знаменитый актер мог и не знать, что его наследница продавала лимонад на параде в честь ЛГБТ-сообщества.