"Поста с Дашей не будет!": Крид опубликовал видео со вчерашнего свидания с Клюкиной

После окончания проекта "Холостяк" певец не оставлял ни одной публикации в соцсетях с намеком на то, что продолжает отношения с моделью. Напротив, он намекал, что это всего лишь шоу, которое ничего не значит.

Популярный 24-летний певец и рэпер Егор Крид опубликовал видео со вчерашнего свидания с Дарьей Клюкиной, которая накануне победила в романтическом шоу "Холостяк". Публикация появилась в его личном профиле фотохостинга Instagram. Певец сам снимает его на свой смартфон и жалуется на то, что его каждый день спрашивают, когда будет "пост с Дашей". Даже рэпер Тимати пишет ему под каждой публикацией те же слова.

"Поста с Дашей не будет!", - заявляет певец и отодвигает камеру. Оказывается, в это время рядом с ним стояла Дарья Клюкина. Больше рядом никого не было, из чего поклонники сделали вывод, что у пары наконец состоялось романтическое свидание. Некоторые также предположили, что свои отношения они просто скрывают, а на самом деле у них серьезные чувства друг к другу.

Тем не менее, после некоторых слухов мало кто стал верить, что проект "Холостяк" - не постановка. В сети многие заявляют, что родной брат Клюкиной является приятелем Крида. По словам этих людей, она попала на телеэкран по блату и только ради хайпа, как и сам певец.