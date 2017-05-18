Участник «Дома-2» раскритиковал выпускников Комсомольска-на-Амуре за неблагодарность

По мнению Дениса Ковалёва, одиннадцатиклассники его родного города могли бы лучше ценить старания сделать для них красивое мероприятие.

Причина была в том, что некоторых исполнителей, выступивших на достаточно масштабном празднике, включая и другого участника «Дома-2» Олега Майами, школьники назвали не слишком интересными. Денис Ковалёв подчеркнул, что Комсомольск-на-Амуре должен был получше встретить таких именитых гостей, ведь это всё-таки провинция, и здесь должны быть рады стараниям великих звёзд.

Однако сами выпускники в ответ на такую критику также не промолчали. Они отметили, что большинство артистов, устроивших концерт для них, даже «петь в кабаках» не очень достойны. Тем более, что выступали, в основном, под фонограмму, а это не так интересно. Порадовало школьников Комсомольска-на-Амуре только выступление Ивана Засухина – они подчеркнули, что за его старания действительно благодарны.