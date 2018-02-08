Басков рассказал о влиятельном покровителе Бузовой

По словам Баскова, он знает гораздо больше об отношениях Ольги Бузовой, чем сама певица рассказывает на публику. По его словам, у него есть номер мужчины, который останется недоволен после заявлений телеведущей о романе с Киркоровым.

В настоящий момент вся страна обсуждает, какие отношения могут связывать короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова и телеведущую Ольгу Бузову. Сами звезды отмечают, что их отношения находятся на грани дружбы, а Бузова то и дело появляется в компании Киркорова и "липнет" к нему.

Фанаты считают, что что между ними не может быть никаких отношений, это делается все ради пиара как для самой Бузовой, так и Киркорова. Свет на личную жизнь Бузовой решил пролить Николай Басков в эфире популярной программы. Звезды собрались для того, чтобы обсудить клип Киркорова на песню "Цвет настроения синий", а также не смогли обойти стороной столь щекотливую тему по поводу его отношений с ведущей "Дом-2".

Высказаться решил и Николай Басков, который заявил о том, что довольно знаком с личной жизнью Бузовой. По его словам, он знаком в влиятельным мужчиной, который является покровителем молодой певицы. Ухажер Бузовой может остаться недоволен после того, как услышит ее слова о романе с Киркоровым. Стоит отметить, что называть имя покровителя телеведущей Басков отказался, чтобы сохранить интригу.