Дмитрий Шепелев делится впечатлениями от отдыха с сыном

В качестве места проведения летнего отдыха известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев выбрал города Италии. Туда он отправился вместе со своим сыном Платоном.

Дмитрий, не скрывая эмоций, выкладывает свежие фотографии на свой аккаунт в Instagram. Под ними - умилительные истории с отдыха.

«Я попросил у него мороженое попробовать. Лизнул лимонное, и вижу сын еле слезы сдерживает. Оказывается, я своими зубищами большими половину шарика съел», - поделился Шепелев. Поклонники телеведущего не могут нарадоваться, ведь он так редко выставляет фотографии с сыном. А в комментариях можно встретить такие записи: «Дима, о таком папе, как Вы, приходиться только мечтать!»

Стоит отметить, что маленький Платон сильно изменил жизнь отца. Телеведущий не раз признавался, что благодаря сыну кардинально изменил собственные взгляды на жизнь и нашел в ней новый смысл.

Напомним, что после смерти своей жены Жанны Фриске Дмитрий Шепелев долго находился в конфликтных отношениях с родителями матери его единственного ребенка, которые постоянно выносились на общественное обозрение в эфирах различных телепрограмм. Последнее громкое дело в отношении Дмитрия Шепелева связанно с постановлением суда об иске «Русфонда» и обязанности вернуть 20 миллионов рублей.