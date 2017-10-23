"Три раза кодировал": Казаченко назвал истинную причину развода с молодой женой

По словам Казаченко, причиной его развода с бывшей женой послужила ее тяга к спиртному. Он отметил, что Ольга могла уходить в запой на несколько дней, из-за чего ему приходилось ее неоднократно кодировать.

Буквально недавно звезда 90-х Вадим Казаченко решился назвать истинную причину развода с молодой супругой Ольгой Казаченко. По его словам, он уже три раза кодировал эту женщину, однако ее тяга к спиртному возвращала их в исходную точку, меняться Ольга не собиралась. Казаченко отметил, что бывшая жена могла на несколько дней уходить в запои, а так как он чувствовал за нее ответственность, то хотел вылечить ее, сделать, как лучше, потому постоянно возил к врачам.

Несмотря на все "добрые намерения" Казаченко, Ольга постоянно срывалась и возвращалась к тому, с чего начала, потому певец не стал это терпеть, решил, что ей уже не помочь и подал на развод. Казаченко не стал говорить о том, употребляла ли Ольга спиртное во время беременности и продолжает ли пить после рождения сына.

Сама девушка остро отреагировала на это заявление, отметив, что все сказанное Казаченко является ложью, как и то, что у них никогда не было свадьбы и сына девушка Ольга родила не от него. По ее словам, артист живет в своем выдуманном мире, потому складывается впечатление, что это вовсе не она злоупотребляет спиртным, а он сам.