Певица Адель возвращается на сцену

Известная британская певица Адель приблизительно через полгода выпустит новый альбом. Это будет четвёртый по счёту студийный альбом девушки. Предыдущие альбомы называются «19», «21» и «25», в честь возраста, в котором певица выпустила их. Сейчас британской звезде 30. Она возвращается в шоу-бизнес после длительного перерыва.

В 2016 девушка заявила, что хочет отдохнуть от выступлений. Адель является не только исполнительницей хитов, но и их автором.

Известно, что сейчас певица работает над новым альбомом в одной из великобританских студий звукозаписи, для этого была собрана команда, с которой Адель работала до перерыва. Несмотря на то, что на некоторое время знаменитость приостановила творческую деятельность, её песни остаются популярными. А саундтреки к фильмам завоевали множество наград.

Адель регулярно критикуют за лишние килограммы, девушка на это спокойно заявляет, что полнота для неё естественна, и что она не обязана мучить себя изнурительными диетами ради идеалов красоты. Однако в 2015 британская певица доказала всем, и в первую очередь себе, что может расстаться с лишним весом, похудев на 15 килограмм.