"Мой хозяин - идиот": Максим Галкин поиздевался над собакой на море

Сегодня, 15:05 \\ Шоу-бизнес

Юморист поделился со своими поклонниками фотографией с отдыха у воды и предложил им придумать название к публикации. В результате они саркастично написали в комментариях: "Мой хозяин - идиот".

 Известный телеведущий и актер Максим Галкин поиздевался над собакой на море. Такие выводы сделали его фанаты, когда увидели одну из последних фотографий в его личном профиле фотохостинга Instagram. На ней запечатлено, как он на вытянутых руках держит свою небольшую собаку породы шпиц, а сам отвернулся, одной ногой стоя по колено в воде, а другой - опираясь на большой камень.

 Фотографию комика стали активно обсуждать в комментариях и придумывать к ней все больше ярких и смешных названий. "Вот он герой! Спасение Максима)))", "Тимон не бойся ,я с тобой!", "Му-му наоборот", "Друг мой Панин , я с тобой" (здесь и выше орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали поклонники.

Ранее Галкин публиковал фотографию своей супруги Аллы Пугачевой, которую раскритиковали за глубокое декольте в наряде.

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Автор - Александра Ровер
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