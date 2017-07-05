"Мой хозяин - идиот": Максим Галкин поиздевался над собакой на море

Юморист поделился со своими поклонниками фотографией с отдыха у воды и предложил им придумать название к публикации. В результате они саркастично написали в комментариях: "Мой хозяин - идиот".

Известный телеведущий и актер Максим Галкин поиздевался над собакой на море. Такие выводы сделали его фанаты, когда увидели одну из последних фотографий в его личном профиле фотохостинга Instagram. На ней запечатлено, как он на вытянутых руках держит свою небольшую собаку породы шпиц, а сам отвернулся, одной ногой стоя по колено в воде, а другой - опираясь на большой камень.

Фотографию комика стали активно обсуждать в комментариях и придумывать к ней все больше ярких и смешных названий. "Вот он герой! Спасение Максима)))", "Тимон не бойся ,я с тобой!", "Му-му наоборот", "Друг мой Панин , я с тобой" (здесь и выше орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали поклонники.

Ранее Галкин публиковал фотографию своей супруги Аллы Пугачевой, которую раскритиковали за глубокое декольте в наряде.