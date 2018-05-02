Стали известны новые факты о скандале Седоковой с бывшим мужем

Бывшая свекровь известной певицы решила пролить свет на причину судебных разбирательств ее сына, Максима Чернявского, и Анны Седоковой по поводу воспитания их дочери Моники.

Несколько месяцев Анна Седокова рассказывала о том, что ее бывший муж хочет отнять у нее младшую дочь. По словам Анны, долгое время в Америке она зарабатывала средства на то, чтобы нанять адвокатов для судебных разбирательств, в которых она собиралась отстаивать Монику.

Бывшая свекровь Анны Седоковой добавила новые факты об этом скандале. По словам женщины, никто отнимать дочь у Анны не собирался. Женщина рассказала, что после шоу «Вокруг света во время декрета» Седокова хотела вывезти дочь из Америки. Вот только как раз в это время Моника должна была пойти в первый класс. Максим Чернявский, по словам его матери, хотел, чтобы дочь закончила учебный год и обратился в суд, потому как считал, что Анна может все равно увезти Монику из штатов.

Бывшая свекровь певицы подчеркнула, что все поклонники певицы тут же ей поверили и стали критиковать Чернявского, хотя Седокова не предъявляла никаких доказательств своим словам. К тому же оказалось, что еще в начале июня Анне предложили мирное соглашение. После подписания этого документа Моника сможет покидать страну с каждым из родителей, а Анна будет проводить столько времени с дочерью, сколько ей захочется. Правда, по словам экс-свекрови, Седокова так и не подписала соглашение.

Теперь бабушка Моники жалуется, что она арендовала дом возле моря для отдыха внучки, но из-за ссоры родителей Моника не может уехать на каникулы. Спустя некоторое время Чернявский удалил все записи своей мамы, но пользователи социальной сети успели ознакомиться с версией женщины.