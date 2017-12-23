Фадеев снова поёт

Максим Фадеев известен нам как композитор, продюсер, создатель популярного лейбла «MALFA». Но начинал карьеру Фадеев именно как музыкант. Спустя 30 лет он порадует поклонников своим сольным альбомом.

Максим был обречён стать музыкантом. Отец - завуч музыкального училища, мать - музыкальный руководитель. Родители с детства прививали сыну любовь к музыке. В 12 лет мальчик освоил бас-гитару, в 15 лет одновременно обучался на фортепианном и дирижёрско-хоровом отделениях музыкального училища. В 17 лет из-за порока сердца юноша впал в клиническую смерть. После чего открыл в себе талант композитора. Какое-то время был участником группы «Конвой», но узнавать на улицах Фадеева стали после того, как он занял 3-е место на песенном конкурсе «Юрмала-89». Вначале 90-х уже в Москве певец примерял роль аранжировщика, так как музыку, которую он исполнял, не пропускали в эфир, ставя твёрдый диагноз «не формат». В 1993 Фадеев становится успешным продюсером певицы Линды и на некоторое время переезжает в Германию. В 2002 году Максим Фадеев возвращается в Россию для продюсирования шоу «Фабрика звёзд». Большинство современных звёзд эстрады - выходцы этого проекта.