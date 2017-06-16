Анфиса Чехова готова сменить пол из-за любви к волосатой груди

Чехова откровенно рассказала журналистам, на что не готова пойти даже ради самого любимого человека. Кроме того, она назвала самое сексуальное мужское место и отметила, ради чего готова сменить пол.

Буквально недавно популярная телеведущая Анфиса Чехова дала интервью журналистам, в котором рассказала, что иногда из-за своих форм ей приходится терпеть неудобства или выслушивать обидные слова. По словам Чеховой, ее неоднократно называли "дурой, у которой мозг перетек в сиськи", однако телеведущая уверена, что все это говорят из зависти.

Она не скрывает, что любит свои формы и уверена, что популярность обрела только благодаря им, так как талант не всегда можно увидеть с первого взгляда. Благодаря большой груди и упругой попе, телеведущая научилась говорить "нет", ведь в ее жизни встречалось много тех, кто хотел прикоснуться к ее прелестям.

Также Чехова затронула тему любви и отметила, что ради любимого человека она никогда не бросит своего ребенка и не ляжет под нож пластического хирурга. Она отметила, что сейчас всю ее жизнь занимает сын Соломон, однако когда в ее жизни появится мужчина, от которого Чехова захочет родить ребенка, то непременно это сделает.

Во время беседы телеведущая пошутила на счет того, чтобы сделать операцию по перемене пола. По ее словам, она готова стать мужчиной только ради волосатой груди, ведь именно это Чехова считает самым сексуальным местом у мужчин.