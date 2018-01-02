Диета, которая не работает

Елена Малышева не скрывает, что начала быстро поправляться после того, как похудела, сидя на диете по собственному методу. Об этом она сообщает в Instagram.

Известная российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram, что активно набирает вес после непродолжительной диеты, в ходе которой она сбросила 5 килограмм. Чтобы не разъесться снова, Малышева перешла на 60-ти калорийные яблоки и простую воду. Старт для начала похудения Елена Малышева объявила с телеэкранов еще в начале лета.

Напомним, известный в российском шоу-бизнесе врач-терапевт Елена Малышева начала свою карьеру на телевидении больше двадцати лет назад. Чтобы грамотно вести эфиры программ о здоровье, телеведущая уезжала в Соединенные Штаты на обучение. Эти курсы дали свои плоды, поскольку программа «Здоровье» на Первом канале на данный момент является одной из самых популярных, а курсы диет по методу Елены Васильевны расходятся «как пирожки».