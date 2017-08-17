Ведущая романтического шоу "Давай поженимся" увидела, что ее муж Игорь Бухаров рассматривал в интернете фотографии молодых красавиц. Тогда она и устроила ему громкий скандал, который чуть не разрушил их брак.

Известная телеведущая Лариса Гузеева возмущена "цыпочками" мужа, а сама встречается с другим мужчиной. Такие данные активно обсуждают сегодня российские таблоиды. Ведущая "Давай поженимся" откровенно призналась журналистам, что за несколько десятков лет совместной жизни с мужем у них происходило много разногласий, а некоторые из них чуть ли разрушили семью.

Так, однажды Гузеева увидела, что ее супруг смотрит в интернете на фотографию неизвестной молодой девушки. Это не на шутку возмутило ее. После этого пара разъехалась и какое-то время жила отдельно. В конце концов им удалось помириться и вернуть все на свои места. Тем не менее, некоторые папарацци сомневаются в верности телеведущей супругу, так как уже не первый раз какой-то неизвестный мужчина сопровождал ее то на мероприятиях, то в настоящей жизни. Сама она пока никак не прокомментировала информацию.

Ранее СМИ сообщали о том, что Лариса Гузеева опубликовала архивное фото с дочерью Ольгой. Поклонникам понравился образ девушки, который они прозвали готическим.