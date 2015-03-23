«Кукла лучше футбола»: Дочь Харламова не разделяет его любовь к спорту

Пока отец комментировал матч «Германия – Швеция», девочка рассуждала об игрушке, описывая её достоинства.

Семейные ценности дочке Харламова оказались не так важны, как кукла, которая, по её мнению, напоминала «девочку-оленя». Вкусы отца маленькая Анастасия явно не разделяла, зато ей хотелось, чтобы и родитель посмотрел на её игрушку. Интернет-пользователей такая нелюбовь девочки к спорту насмешила.

Они отметили, что дальше не стоит и пытаться увлечь ребёнка тем, кто ему явно не интересно. Лучше и дальше покупать всякие забавные игрушки. Некоторые поклонники признались, что у них ситуация дома точно такая же. Пока одни смотрят футбольные матчи, другие даже не обращают на это внимания, занимаясь своими делами.