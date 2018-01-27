Уроженец Сочи подал в суд на Александра Ревву

Начинающий музыкант Руслан Кагарманов подал в суд на артиста Александра Ревву. Стали известны подробности скандала.

На днях известный российский комик и певец Александр Ревва стал частью провокационного скандала, суть которого заключается в том, что певца обвиняют в плагиате. Соответствующее заявление сделал уроженец города Сочи, заявляющий, что песня, которую он написал и выставил на просторы сети Интернет еще 2 года назад, была незаконно присвоена известным артистом и переименована в «Чику». По словам Кагарманова, его песню исковеркали, лишив её всякого смысла...

Что касается реакции Александра Реввы, он был крайне удивлён такому шокирующему утверждению. Комик заявил, что несостоявшемуся певцу из города Сочи просто-напросто нужны известность и «прямой билет» в шоу-бизнес. Как бы там ни было, но заседание по этому делу уже назначено на середину июля.

Интересно, что обвинения в плагиате не редко становятся обсуждаемой темой в новостях. Так, в июне этого года другой известный россиянин Павел Дуров также был обвинен в незаконном копировании. По обвинению, он украл идею криптопаспорта на социальную сеть Telegram у одной Эстонской компании. Дуров традиционно воздержался от комментариев.