Стоматолог рассказала о дефектах зубов Бузовой и Шаляпина, а также о стоимости восстановления идеальной улыбки

По словам зубного врача Марины Иванковой, отечественные знаменитости хорошо следят за полостью своих ртов, а для ослепительного эффекта устанавливают виниры и люминиры.

Стоматолог Марина Иванкова рассказала о том, какие дефекты зубов были раньше у телеведущей Ольги Бузовой , а также певца Прохора Шаляпина. Также она поведала об огромной стоимости восстановления идеальной улыбки. Оказалось, что идеальная улыбка Бузовой, которой та сейчас обладает, обошлась ей больше чем в один миллион рублей.

Врач обратила внимание на более старые фотографии поющей телеведущей, на которых та улыбается, и уверенно сказала, что у нее от природы хорошие зубы. Бузовой оставалось лишь немного придать им эстетики, которые бытуют на сегодняшний день, однако были не так важны для знаменитостей в прошлом.

Также стоматолог рассказала о зубах Шаляпина. По ее словам, он установил себе люминиры, которые приносят меньше всего вреда настоящим зубам, а также делают их ослепительно белыми и ровными.

Специалист также обратила внимание на улыбку Алены Водонаевой, которая ровняла свои зубы, а после устанавливала керамические коронки и виниры. Чтобы поставить коронку всего на один зуб, нужно выложить от 25 до 55 тысяч рублей.