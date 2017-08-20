Андрея Малахова обвинили в «подхалимстве»

Известного телеведущего раскритиковали за слишком «личный» эфир. Причины таких обвинения оказались весьма неожиданными.

На днях в эфире телеканала «Россия» показали программу «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым, главным героем которой был Филипп Киркоров. В эфире прозвучало множество хвалебных слов в адрес исполнителя, но не обошлось и без скандалов. Общественный деятель Вадим Манукян полон недовольства, поскольку считает, что Малахов устроил самый настоящий «дружеский междусобойчик» в прямом эфире. Известного телеведущего обвиняют в «подхалимстве» и злоупотреблении своими должностными обязанностями, ведь Малахов пригласил к себе на шоу близких друзей, в частности Ольгу Бузову и Николая Баскова. Весь вечер звезды только и делали, что «воспевали дифирамбы» королю российской поп сцены. Этот факт больше всего возмущает общественника, ибо последняя творческая работа Киркорова «Цвет настроения синий» был причиной скандала, поскольку в нем популяризуются алкогольные напитки и нездоровый образ жизни в самом прямом смысле.

Напомним, что карьера телеведущего Андрея Малахова связана преимущественно с «Первым каналом», на котором он проработал около 25 лет. И лишь в прошлом году он «променял» главный федеральный канал на второй по популярности. Причиной стало, по мнению самого Малахова, желание «выйти из тесных рамок».