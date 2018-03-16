"Теперь летать из Америки": Лобода вдвое повысила гонорары‍ после рождения ребенка

Раньше заказать частный концерт певицы стоило 25 тысяч евро, однако на сегодняшний день ценник вырос до 50 тысяч евро. Отметим, к работе она вернулась спустя две недели после родов.

Известная российская исполнительница Светлана Лобода вдвое повысила гонорары‍ после рождения ребенка. Ситуацию пояснил один отечественный организатор концертов Евгений. По его словам, такими темпами заказов будет меньше, однако доход не упадет за счет повышения цен. Таким образом в свое время поступили и другие звезды шоу-бизнеса, так как после родов всем им приходилось жертвовать временем, которое они могут провести со своими новорожденными чадами. "Теперь летать из Америки", - резюмировал он, намекая также на затраты на перелеты.

Продюсер Лободы Нателла Крапивина подтвердила, что та вдвое повысила гонорар. Также она рассказала, что в эту стоимость не входят деньги на перемещения команды певицы, которая состоит из 12 человек. Их также должна предоставлять принимающая сторона.