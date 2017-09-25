Пользователи сети обсуждают свежее фото Примадонны, на котором она запечатлена в светлой кофте со спущенными плечами и V-образным декольте. Снимок сделан на отдыхе у моря.

Известная 69-летняя российская певица и народная артистка Алла Пугачева вышла из дому без бюстгальтера, чем спровоцировала критику хейтеров. Обсуждение этого не прекращается под ее фотографией, которую опубликовал в своем личном профиле фотохостинга Instagram ее звездный супруг Максим Галкин. Пользователи сети стали говорить о том, что певица выбрала слишком откровенный наряд для своего возраста. Также многие сошлись на мнении, что "старается" она ради молодого мужа.

Тем не менее, критики было не так уж и много. За Аллу Борисовну стали заступаться ее искренние фанаты, которые поддерживают ее в любой ситуации. "Шикардосная!!", "Женщина в которой есть изюминка, вишенка на торте! Аллочка супер! Так держать!", "Красавица ! Выглядит супер! Всем в пример", "Да уж. Вот где пример. Смотри и делай выводы. А как ты живёшь? Сразу отрезвляет. Меня точно. Спасибо Алла!" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - писали они в комментариях.