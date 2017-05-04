Умирающий отец Майкла Джексона написал последнее сообщение в Twitter

Умирающий отец легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона решил написать о своем состоянии в соцсеть Twitter. По словам самого Джо Джексона, это последнее его сообщение в этой жизни.

89-летний Джо Джексона опубликовал собственную фотографию в Twitter, где виднеется лишь его силуэт на фоне прекрасного захода солнца. Таким образом, глава клана Джексон решил попрощаться не только с поклонниками, но и со своей жизнью. Сейчас мужчина пребывает в одной из лучших клиник США, где медики стараются облегчить страдания Джексона, у которого ранее диагностировали рак на последней стадии.

На данный момент, семейство Джексонов до сих пор не проинформировало, какой вид рака подкосил Джо. Сам глава клана заявил, что не хочет видеть в стенах больницы своих родственников.