Рэпер Face решил не идти служить

Известный рэп-исполнитель Face опубликовал неожиданное опровержение своих слов. Сообщается, что артист сегодня анонсировал свой новый продолжительный тур по России и Украине, тем самым опровергнув уход на воинскую службу.

Ранее он же сообщал в одной из социальных сетей, что армия поможет ему осмыслить самого себя и изменить образ наряду с творчеством, и что поклонники увидят его лишь спустя год. Face заявил, что прекратит употреблять ненормативную лексику, исполнять композиции о неправильном образе жизни и будет относиться к творчеству серьёзнее.

Тем не менее, ценители творчества не поверили в достоверность слов. А сам рэпер опубликовал расписание концертного тура, который продлиться минимум четыре месяца. Поэтому следует логичный вывод, что исполнитель даже в теории не уйдёт служить.