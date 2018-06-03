"Ради хайпа": Миро назвала развод Шнурова и Матильды "чистой воды разводом"

Миро заявила о том, что это сделано ради того, чтобы засветиться в СМИ и "хайпануть". Несмотря на это, блогерша не отрицает того, что Шнуров постоянно изменял Матильде.

Как известно, в настоящий момент все обсуждают развод солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова с женой Матильдой. Об этом пишут в Интернете, сообщают в СМИ, прокомментировать развод и скандальная блогерша Лена Миро. Так, она заявила о том, что развод Шнурова и Матильды это "чистой воды развод", дабы засветиться в медийном пространстве и поймать свою волну "хайпа".

Блогерша назвала Матильду И Шнурова люмпенами и "четой алкоголиков", а потому неудивительно, что в их семье скопилось столько грязи. Миро отметила, что ранее "собутыльник" Шнурова и его жены рассказывал, что музыкант часто изменял своей жене, но вовсе не это стало причиной расставания. Дело в том, что Матильда является тусовщицей и могла не ночевать дома, из-за чего Шнурову приходилось ее искать.

Как-то "доброжелатели" сообщили ему, что его жена развлекается в отеле с мужчиной и он застал их вместе. Оказалось, что Матильда изменила мужу с общим знакомым, при этом заявив, что муж сам изменяет и не сообщает, где и с кем пропадает, потому не имеет права контролировать и ее.

Блогерша возмущена тем, что Шнуров настолько все представил публике, что сам вышел из игры обиженным ковбоем, а жену выставил гулящей девкой. Миро не видит ничего плохого в том, что если муж изменяет, жена может последовать его примеру, тогда не должно возникать никаких разводов. Но в семье Шнуровых это стало причиной развода и вылилось в грязь, которую теперь обсуждают везде.