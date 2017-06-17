Особенности звездных райдеров: Pharaon не выйдет на сцену без чупа-чупса

На днях стало известно о необычных требованиях звёзд не только к концертным площадкам, но и к гримёркам.

Так, известная исполнительница Светлана Лобода, не так давно родившая второго ребёнка, не согласна выступать, если температура воздуха на сцене и в гримёрке превышает восемнадцать градусов по Цельсию. Также ей необходим на каждом выступлении новый чайник, в котором певица кипятит воду для питья. Из-за этого Лобода однажды устроила сцену перед концертом в Новокузнецке, так как посчитала чайник техникой бывшего употребления. До того, как певица не увидела чек о покупке чайника за день до концерта, претензии не утихали.

Тем временем российский рэпер Pharaon может отменить выступление и уехать, если ему не предоставят в гостинице чупа-чупс. А именитая певица София Ротару в своём райдере прописала наличие свежезапечённой курицы с рынка и десятка яиц. Директор артистки рассказал, что зачастую София Михайловна делится мясом с коллективом, который ездит с ней на гастроли, так как самостоятельно съесть целую птицу не в силах.