В США за бластер Хана Соло из "Звёздных войн" выручили полмиллиона долларов

В одном из американских аукционных домов был продан знаменитый лот. Так, в Лас-Вегасе дом Julien’s Auctions пополнился бластером, который был задействован в нашумевшем фильме о Хане Соло.

Сообщается, что оружие было продано за полмиллиона долларов. Дополнительно новый владелец получил копию киноленты «Возвращение джедая», а также документация, использованная во время съёмочного процесса. Отмечается, что бластер ЕС-17 изготовили из дерева и покрасили в чёрный цвет. В киноленте он был использован штурмовиками-разведчиками, которые находятся в подчинении императора.

Дизайнером лота является художник Джеймс Шоппе, работа которого была лично одобрена режиссёром Джорджем Лукасом.

Ранее сообщалось, что с молотка во время интернет-акуциона продали первый компьютер, разработанный корпорацией Apple и созданный Стивом Возняком за двести десять тысяч долларов. Известно, что эта сумма является в три раза выше первоначальной ставки.