Анастасия Волочкова «взялась» за репетиторство

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не скрывает, что в последнее время ищет юных подопечных среди детей российской элиты. В частности, балерина уже давно заприметила дочерей Николаева и Пугачевой.

Одна из самых обсуждаемых звезд российской сцены Анастасия Волочкова призналась, что начала активно проводить мастер-классы и искать себе замену в подрастающем поколении среди детей своих коллег по шоу-бизнесу. Первыми, кому Волочкова предложила свои профессиональные услуги, были супруги Максим Галкин и Алла Пугачева. Балерина неоднократно выражала желание научить маленькую Лизу шпагату. Но звездная чета не спешит нанимать репетитора для дочери, ведь в последние годы Волочкова известна своими скандальными выходками. Поклонники творчества Примадонны предположили, что общество балерины едва ли станет полезным для маленькой девочки.

Следующей, на кого «положила глаз» Анастасия Волочкова, стала двухлетняя дочь композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой. «Игорь, я могу Вероничку научить делать гранд батман и шпагат!», - предложила балерина. Интересно, что Николаев не стал возражать и заявил, что было бы здорово, если бы его дочь действительно тренировалась у Насти.

Напомним, что карьера Анастасии Волочковой «пошла в гору» с 1994 года. Именно тогда балерина начала танцевать в Мариинском театре, а спустя всего лишь несколько лет ее пригласили в Большой театр. Действительно, нельзя недооценить профессиональные заслуги артистки, ведь она исполняла главные партии в Национальном английском театре и получила звание лучшей балерины Европы.