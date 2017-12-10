Рома Зверь спел дуэтом с Иваном Ургантом

Поп-рок-группа «Звери», на Канском кинофестивале, получила награду за саундтрек к фильму «Лето». А в пятницу в конце развлекательного шоу «Вечерний Ургант» солист группы Роман Билыков исполнил хит совместно с Иваном Ургантом. Видеоролик получился достаточно атмосферным, а исполнение душевным. Ведущий телепередачи попрощался со зрителями до сентября. «Вечерний Ургант» уходит на летние каникулы.

В рамках программы часто выходят видеоклипы с участием знаменитостей. И конечно, главный атрибут «Вечернего Урганта» - юмор, во всех его проявлениях. Один из ярчайших примеров - клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Премьера состоялась в конце апреля. За несколько месяцев видеоклип собрал более 30 миллионов просмотров на YouTube. Успех обуславливается креативным подходом режиссёра, хорошим исполнением песни и участием большого количества российских знаменитостей. Исполнитель хита Филипп Киркоров предстал в необычном для себя молодёжном образе. Музыкальным продюсером выступила Светлана Лобода.