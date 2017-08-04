Звезда «Сумерек» могла стать конкуренткой Анджелины Джоли

Молодая американская актриса и звезда «Сумерек» Кристен Стюарт могла составить конкуренцию одной из самых красивых женщин Голливуда Анджелине Джоли. Об этом проинформировали официальные представители Universal Pictures.

Стало известно, что в новом фильме режиссера Билла Кондона «Невеста Франкенштейна» вместо Анджелины Джоли могли утвердить на роль главного персонажа Кристен Стюарт. Сообщается, что требования Джоли мешали проекту, а сама актриса требовала переписать сценарий кинофильма и добавить для неё больше сцен.

Однако, съемочный процесс пока приостановили на неопределенное время, поэтому зрители пока не увидят Кристен Стюарт или Анджелину Джоли в роли невеста Франкенштейна, в новой версии данного фильма. Напомним, первая версия картины «Невеста Франкенштейна» вышла в 1935 году.